Котировки “Кернел” упали на Варшавской бирже
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На Варшавской фондовой бирже (WSE) снизились котировки акций одного из крупнейших операторов на масличном рынке — агрохолдинга “Кернел”, передает УНН со ссылкой на WSE.
В частности, с 21 по 31 октября котировки акций “Кернела” упали на 1,6% — с 50,1 злотых до 49,3 злотых.
За последние 6 месяцев (2 мая — 31 октября) котировки акций “Кернел” упали на 2,1% с 50,4 злотых до 49,3 злотых.
Напомним, 22 октября стало известно о существенном сокращении прибыли компании - в 3,4 раза. Аналитики в свою очередь отметили, что финансовые результаты “Кернел” за последний финансовый год оказались ниже ожидаемых.
Как ранее сообщал УНН, информация о финансовых потерях “Кернел” совпала по времени с еще несколькими инцидентами, связанными с компанией.
В сентябре “Кернел” стал виновником массового отравления жителей Тернопольской области. Оказалось, что компания, выпускающая подсолнечное масло “Чумак”, “Щедрый дар” и “Стожар” использовала при обработке полей глифосат, названный Международным агентством по изучению рака (МАИР) канцерогеном.
Месяц спустя на компанию публично пожаловались жители Полтавской области. Они обвиняют “Кернел” в подделке документов и незаконном захвате их земли.
Параллельно, претензии к “Кернел” предъявляет налоговая, которая подозревает компанию в “обнале” с целью уклонения от уплаты налогов.