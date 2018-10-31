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Котирування "Кернел" впали на Варшавській біржі

Котирування "Кернел" впали на Варшавській біржі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Варшавській фондовій біржі (WSE) знизилися котирування акцій одного з найбільших операторів на олійному ринку — агрохолдингу “Кернел”, передає УНН з посиланням на WSE.

Зокрема, з 21 по 31 жовтня котирування акцій "Кернела" упали на 1,6% - з 50,1 злотих до 49,3 злотих.

За останні 6 місяців (2 травня - 31 жовтня) котирування акцій "Кернел" впали на 2,1% з 50,4 злотих до 49,3 злотих.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо про істотне скорочення прибутку компанії - в 3,4 рази. Аналітики в свою чергу зазначили, що фінансові результати "Кернел" за останній фінансовий рік виявилися нижче очікуваних.

Як раніше повідомляв УНН, інформація про фінансові втрати "Кернел" збіглася за часом із ще декількома інцидентами, пов'язаними з компанією.

У вересні "Кернел" став винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області. Виявилося, що компанія, яка випускає соняшникову олію "Чумак", "Щедрий дар" та "Стожар" використовувала при обробці полів гліфосат, названий Міжнародним агентством з вивчення раку (МАВР) канцерогеном.

Через місяць на компанію публічно поскаржилися жителі Полтавської області. Вони звинувачують "Кернел" у підробці документів та незаконному захопленні їх землі.

Паралельно, претензії до "Кернел" пред'являє податкова, яка підозрює компанію в "обналу" з метою ухилення від сплати податків.

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