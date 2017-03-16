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Кота Ларри хотят освободить от должности "главного мышелова" на Даунинг-стрит

Киев  •  УНН

 • 26448 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Главного мышелова резиденции британского премьер-министра кота Ларри хотят лишить "должности" за то, что он не ловит мышей, а просто играет с ними, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Оказалось, что главный кот резиденции британского премьера не лучший мышелов и часто он просто не обращает на мышей внимание.

В то время как в министерстве иностранных дел Великобритании кот Пальмерстон и госказначейський кот Гладстон ловят десятки мышей, премьерский Ларри часто не выполняет свои прямые обязанности.

В частности, недавно, политический фотограф Стив Бек находясь в резиденции на Даунинг стрит заметил, что перед Ларри пробежала мышь, но он поиграл с ней и пустил ее.

Отмечается, что кота Ларри взяли "на работу" из-за проблем с мышами, но он, кажется, не собирается решать эту проблему.

Между тем, проблема с мышами в зданиях государственных институтов Великобритании стоит очень остро. Некоторые депутаты неоднократно заявляли, что кота необходимо завести и в здании парламента, а члены городской ассамблеи Лондона прямо обратились к мэру Садику Хану с аналогичной просьбой после того, как во время школьной экскурсии с потолка зала упала мышь.

Напомним, главный мышелов резиденции британского премьер-министра кот Ларри остался на своем посту после отставки Дэвида Кэмерона.

Как сообщал УНН, собственный мышелов появился в министерстве финансов Великобритании.

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