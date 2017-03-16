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Кота Ларрі хочуть звільнити з посади "головного мишолова" на Даунінг-стріт

Київ • УНН

 • 26454 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Головного мишолова резиденції британського прем'єр-міністра кота Ларрі хочуть позбавити "посади" через те, що він не ловить мишей, а просто грається з ними, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

Виявилося, що головний кіт резиденції британського прем’єра не кращий мишолов і часто він просто не звертає на мишей увагу.

У той час як в міністерстві закордонних справ Великої Британії кіт Пальмерстон та держказначейській кіт Гладстон ловлять десятки мишей, прем’єрський Ларрі часто не виконує свої прямі обов’язки.

Зокрема, нещодавно, політичний фотограф Стів Бек перебуваючи в резиденції на Даунінг стріт помітив, що перед Ларрі пробігла миша, але він погрався з нею і пустив її.

Зазначається, що кота Ларрі взяли "на роботу" через проблему з мишами, але він, здається, не збирається вирішувати цю проблему.

Тим часом, проблема з мишами в будівлях державних інститутів Великобританії стоїть дуже гостро. Деякі депутати неодноразово заявляли, що кота необхідно завести і в будівлі парламенту, а члени міської асамблеї Лондона прямо звернулися до мера Садіку Хану з аналогічним проханням після того, як під час шкільної екскурсії зі стелі залу впала миша.

Нагадаємо, головний мишолов резиденції британського прем’єр-міністра кіт Ларрі залишився на своїй посаді після відставки Девіда Кемерона.

Як повідомляв УНН, власний мишолов з'явився у міністерстві фінансів Британії.

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