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Косюка таки лишили миллионных госдотаций

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. В распоряжении УНН оказался документ о распределении государственных дотаций среди сельхозкомпаний. Речь идет о выплатах, которые полагаются тем, кто строил или реконструировал животноводческие комплексы в Украине.

Косюка таки лишили миллионных госдотаций

Каждая такая компания могла претендовать на компенсацию в виде 30% от суммы строительства (реконструкции). Всего в списке претендентов оказалось пять компаний: “Прогрес”, “Винницкая птицефабрика”, “Генетик-Инвест”, “Урманское” и “Аграрная компания 2004”.

Больше всего в строительство вкладывало подразделение агрохолдинга Юрия Косюка - “Винницкая птицефабрика”. Сумма потраченных средств на развитие животноводческой инфраструктуры составила 625 млн грн.

Вероятно, речь идет о запуске второй линии производства на птицефабрике, заявленной “МХП” в середине лета. Раньше эта птицефабрика считалась крупнейшей в Европе, теперь претендует на статус крупнейшей в мире.

За эту инвестицию Косюк получит 187,5 млн грн, или 8% от общей суммы дотаций (2,3 млрд грн), предусмотренных на эту программу.

Напомним, в прошлом году агрохолдинг Косюка получил 1,4 млрд грн, что в восемь раз больше, чем в этом году.

О резком сокращении дотаций “МХП” ранее уже говорили эксперты. В Ассоциации птицеводов заявили, что в этом году Кабмин приостановил дотировать производителей продукции птицеводства, вместо этого предложил аграриям компенсации за строительство или реконструкцию животноводческих комплексов.

Но даже на примере “МХП” видно, что эти суммы не будут использованы в полной мере, а значит, уже осенью будут ощутимо дорожать продукты питания.

“Сомневаемся, что данные программы эффективно сработают в этом году, большая часть останется в бюджете неиспользованной. Поэтому мы не исключаем развития ситуации, когда осенью будет наблюдаться рост отпускных и потребительских цен на животноводческую продукцию”, - отметил директор Ассоциации “Союз птицеводов Украины” Сергей Карпенко.

Сокращение дотаций производителям курятины, в том числе “МХП”, может привести к тому, что в Украине вновь появятся “ножки Буша”, полагает эксперт Денис Гороховский.

Он допускает, что из-за урезания госдотаций Косюк может переориентировать продажу курятины на экспорт, и тогда Украине может не хватить собственного производства для покрытия внутреннего потребления.

“Радоваться в данном случае могут только дураки. Понимая философию бизнеса и оценивая психотип Косюка, плакать в углу по этому поводу он точно не собирается. У него отличные условия для переориентации производства на экспорт, включая рынок ЕС, поглощающий тоннами его продукцию. И пока мы будем жевать очередные "ножки Буша" глубокой заморозки из резервов Первой мировой войны, радуясь, что отобрали дотации у Косюка, европейцы получат "Нашу Рябу". Это не шутки. Посмотрите, что происходит с рынком свинины. Мы дожились до того, что импортируем свинину из Бразилии. Единственное отечественное производство, которое пока еще покрывает внутренние запросы страны на мясо, - это курятина”, - отметил он.

При этом Гороховский напомнил, что в Европе дотации выше в десятки раз, чем в Украине.

“Польша тратит на фермеров 3,8 млрд евро ежегодно, Украина около 4 млрд грн!!! Косюк берет мировые рынки даже при таких неконкурентных условиях господдержки. Глупо же отрицать, что благодаря ему Украина резко оказалась в ТОП-10 мировых лидеров по поставкам курятины. Но говорить об этом не модно, "гідність" уже не актуальна, в тренде - "зрада" и хайпы”, - написал Гороховский в своём посте на Facebook.

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