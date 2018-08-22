Косюка таки позбавили мільйонних держдотацій

Кожна така компанія могла претендувати на компенсацію у вигляді 30% від суми будівництва (реконструкції). Усього в списку претендентів опинилися п'ять компаній: "Прогрес", "Вінницька птахофабрика", "Генетик-Інвест", "Урманське" і "Аграрна компанія 2004".

Найбільше у будівництво вкладав підрозділ агрохолдингу Юрія Косюка - "Вінницька птахофабрика". Сума витрачених коштів на розвиток тваринницької інфраструктури становила 625 млн грн.

Ймовірно, йдеться про запуск другої лінії виробництва на птахофабриці, про що "МХП" заявив у середині літа. Раніше ця птахофабрика вважалася найбільшою у Європі, тепер претендує на статус найбільшої у світі.

За цю інвестицію Косюк отримає 187,5 млн грн, або 8% від загальної суми дотацій (2,3 млрд грн), передбачених на цю програму.

Нагадаємо, торік агрохолдинг Косюка отримав 1,4 млрд грн, що у вісім разів більше, ніж цього року.

Про різке скорочення дотацій "МХП" раніше вже говорили експерти. В Асоціації птахівників заявили, що цього року Кабмін призупинив дотувати виробників продукції птахівництва, замість цього запропонував аграріям компенсації за будівництво або реконструкцію тваринницьких комплексів.

Але навіть на прикладі "МХП" видно, що ці суми не будуть використані у повному обсязі, а значить вже восени будуть відчутно дорожчати продукти харчування.

"Ми сумніваємося, що ці програми ефективно спрацюють цього року, велика частина залишиться у бюджеті невикористаною. Тому ми не виключаємо розвитку ситуації, коли восени буде спостерігатися зростання відпускних і споживчих цін на тваринницьку продукцію", - зазначив директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

Скорочення дотацій виробникам курятини, у тому числі "МХП", може привести до того, що в Україні знову з'являться "ніжки Буша", вважає експерт Денис Гороховський.

Він допускає, що через урізання держдотацій Косюк може переорієнтувати продаж курятини на експорт, і тоді Україні може не вистачити власного виробництва для покриття внутрішнього споживання.

"Радіти у цьому випадку можуть лише дурні. Розуміючи філософію бізнесу і оцінюючи психотип Косюка, плакати у куточку з цього приводу він точно не збирається. У нього відмінні умови для переорієнтації виробництва на експорт, включаючи ринок ЄС, який поглинає тоннами його продукцію. І поки ми будемо жувати чергові "ніжки Буша" глибокої заморозки з резервів Першої світової війни, радіючи, що відібрали дотації у Косюка, європейці отримають "Нашу Рябу". Це не жарти. Подивіться, що відбувається з ринком свинини. Ми дожилися до того, що імпортуємо свинину з Бразилії. Єдине вітчизняне виробництво, яке поки що покриває внутрішні запити країни на м'ясо, - це курятина", - зазначив він.

При цьому Гороховський нагадав, що в Європі дотації вищі у десятки разів, ніж в Україні.

"Польща витрачає на фермерів 3,8 млрд євро щорічно, Україна близько 4 млрд грн!!! Косюк бере світові ринки навіть при таких неконкурентних умовах держпідтримки. Нерозумно ж заперечувати, що завдяки йому Україна різко опинилася у ТОП-10 світових лідерів з поставок курятини. Але говорити про це не модно, гідність вже не актуальна, в тренді - зрада і хайпи", - написав Гороховський у своєму повідомленні у Facebook.