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Коста-Рика расследует крупнейшее в своей истории ограбление банка на 6,1 млн долларов

Киев • УНН

 • 155201 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Коста-Рика расследует кражу 6,1 миллиона долларов наличными из национального банка, что стало крупнейшим ограблением в истории страны. Об этом пишет АР, передает УНН.

Коста-Рика расследует крупнейшее в своей истории ограбление банка на 6,1 млн долларов

Детали

Исчезновение денег из банковских хранилищ было замечено три недели назад, но само ограбление, по-видимому, произошло в августе или раньше.

Под следствием находятся два начальника участка, техник, охранник и бухгалтер — все они работали на участке банка, обслуживающем валюту. Все пятеро были отстранены с сохранением зарплаты, когда кража была замечена 3 октября. Никто не был арестован.

Банк расследовал кражу частным образом, но национальные прокуроры взялись за дело после того, как детали просочились в прессу, и банк подал официальную жалобу.

Власти не сообщают подробностей о том, как была совершена кража. Государственный Banco Nacional является крупнейшим финансовым учреждением в Коста-Рике.

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