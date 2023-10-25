Коста-Ріка розслідує найбільше в своїй історії пограбування банку на 6,1 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Коста-Ріка розслідує крадіжку 6,1 мільйона доларів готівкою з національного банку, що стало найбільшим пограбуванням в історії країни. Про це пише АР, передає УНН.
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Зникнення грошей із банківських сховищ було помічено три тижні тому, але саме пограбування, мабуть, відбулося в серпні або раніше.
Під слідством перебувають два начальники дільниці, технік, охоронець і бухгалтер — усі вони працювали на ділянці банку, що обслуговує валюту. Усіх п’ятьох було відсторонено із збереженням зарплати, коли крадіжку було помічено 3 жовтня. Нікого не заарештовано.
Банк розслідував крадіжку приватно, але національні прокурори взялися за справу після того, як деталі просочилися в пресу, і банк подав офіційну скаргу.
Влада не повідомляє подробиць про те, як була здійснена крадіжка. Державний Banco Nacional є найбільшою фінансовою установою в Коста-Ріці.
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