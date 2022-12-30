Косово снова открывает пограничные переходы после того, как сербы сняли блокпосты

Детали

Повторное открытие КПП состоялось на следующий день после того, как косовская полиция заявила, что они вновь открыли контрольно-пропускной пункт Мердаре - важнейший для грузовых автомобильных перевозок, связывающий не имеющее выхода к морю государство со странами Западной Европы. - после того, как на сербской стороне границы были сняты блокпосты.

Сербия также в четверг отменила трехдневное состояние боевой готовности своих войск.

"Баррикады были убраны с того места, где они были установлены, и два пограничных перехода в Яринье и Брняке были открыты для движения сегодня во второй половине дня", - говорится в заявлении косовской полиции в пятницу.

Дополнение

Около 50 000 сербов, проживающих на севере Косово, отказываются признать правительство Приштины или статус Косово как отдельной страны, которым оно стало в 2008 году.

Противостояние на границах возникло через месяцы проблем из-за выдачи автомобильных номерных знаков. Косово в течение многих лет требовало, чтобы сербы на севере сменили свои сербские автомобильные номера на номера, выданные Приштиной, в рамках стремления правительства утвердить власть над своей территорией.

Косово с албанским большинством провозгласило независимость при поддержке Запада после войны 1998-99 годов, в которую вмешалась НАТО для защиты этнических албанских граждан.