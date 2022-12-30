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Косово снова открывает пограничные переходы после того, как сербы сняли блокпосты

Киев • УНН

 • 308741 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Косово открыло два пограничных перехода с Сербией на севере в пятницу после трехнедельного закрытия после того, как сербы установили блокпосты в знак протеста против правительства в Приштине в споре, который вызвал международную обеспокоенность. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

Повторное открытие КПП состоялось на следующий день после того, как косовская полиция заявила, что они вновь открыли контрольно-пропускной пункт Мердаре - важнейший для грузовых автомобильных перевозок, связывающий не имеющее выхода к морю государство со странами Западной Европы. - после того, как на сербской стороне границы были сняты блокпосты.

Сербия также в четверг отменила трехдневное состояние боевой готовности своих войск.

"Баррикады были убраны с того места, где они были установлены, и два пограничных перехода в Яринье и Брняке были открыты для движения сегодня во второй половине дня", - говорится в заявлении косовской полиции в пятницу.

Дополнение

Около 50 000 сербов, проживающих на севере Косово, отказываются признать правительство Приштины или статус Косово как отдельной страны, которым оно стало в 2008 году.

Противостояние на границах возникло через месяцы проблем из-за выдачи автомобильных номерных знаков. Косово в течение многих лет требовало, чтобы сербы на севере сменили свои сербские автомобильные номера на номера, выданные Приштиной, в рамках стремления правительства утвердить власть над своей территорией.

Косово с албанским большинством провозгласило независимость при поддержке Запада после войны 1998-99 годов, в которую вмешалась НАТО для защиты этнических албанских граждан.

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