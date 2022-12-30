Косово знову відкриває прикордонні переходи після того, як серби зняли блокпости

Деталі

Повторне відкриття КПП відбулося наступного дня після того, як косовська поліція заявила, що вони знову відкрили контрольно-пропускний пункт Мердаре - найважливіший для вантажних автомобільних перевезень, що зв'язує державу, яка не має виходу до моря, з країнами Західної Європи - після того, як на сербській стороні кордону було знято блокпости.

Сербія також у четвер скасувала триденний стан бойової готовності своїх військ.

"Барикади були прибрані з того місця, де вони були встановлені, і два прикордонні переходи в Яріньє та Брняку були відкриті для руху сьогодні в другій половині дня", - йдеться у заяві косовської поліції у п'ятницю.

Доповнення

Близько 50 000 сербів, які проживають на півночі Косова, відмовляються визнати уряд Приштини або статус Косова як окремої країни, яким воно стало у 2008 році.

Протистояння на кордонах виникло через місяці проблем через видачу автомобільних номерних знаків. Косово протягом багатьох років вимагало, щоб серби на півночі змінили свої сербські автомобільні номери на номери, видані Приштиною, у рамках прагнення уряду затвердити владу над своєю територією.

Косово з албанською більшістю проголосило незалежність за підтримки Заходу після війни 1998-99 років, в яку втрутилася НАТО для захисту етнічних албанських громадян.