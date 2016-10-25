Средств на повышенную зарплату народным депутатов нет - В.Гройсман

"Правительство не устанавливает заработную плату депутатам. Депутаты из-за постановления Парламента сами себе устанавливают заработные платы", - отметил премьер.

Комитет по вопросам бюджета, не проведя консультации с Правительством, внес в это постановление "не просто рекомендации, а новую систему начисления заработной платы депутатам".

"Я убежден в том, что сейчас абсолютно не время на такое кардинальное увеличение заработной платы для народных депутатов Украины. Откровенно думаю, что я не один так считаю так считает большинство украинцев", - добавил он.

"Таким образом, в таком размере мы как правительство не поддержим", - подчеркнул Премьер-министр.

Председатель Правительства отметил, что подобные решения должны приниматься одновременно с внесением изменений в Государственный бюджет. В проекте бюджета на 2017 год, который был подан правительством в парламент, и в том законопроекте, который был получен обратно для обработки, "ни копейки на повышение заработной платы депутатам нет", сообщил В.Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство не может отменить повышение заработной платы народным депутатам - О.Опанасенко

"Сегодня на то решение, которое принято, нет денег. Поэтому здесь нужно возвращаться к диалогу, садиться разговаривать для того, чтобы сделать правильные решения, которые бы дали возможность честным депутатам нормально выполнять свою работу ", - заявил Председатель Правительства.

Напомним, что ВРУ приняла проект о Государственном бюджете Украины на 2017 год, где предлагается увеличить зарплаты депутатам и руководству парламента. Так зарплата председателя Верховной Рады будет 40 тыс. гривен, а обычный депутат-член комитета около 30 тыс. гривен.