Коштів на підвищену зарплатню народним депутатам немає - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Уряд не встановлює заробітну плату народним депутатам України і не передбачатиме коштів на фінансування такого зростання у Державному бюджеті на 2017 рік. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі “Свободи слова”, передає УНН.
“Уряд не встановлює заробітну плату депутатам. Депутати через постанову Парламенту самі собі встановлюють заробітні плати,” — зазначив прем’єр.
Комітет з питань бюджету, не провівши консультації із Урядом, вніс до цієї постанови “не просто рекомендації, а нову систему нарахування заробітної плати депутатам”.
“Я переконаний у тому, що зараз абсолютно не на часі таке кардинальне збільшення заробітної плати для народних депутатів України. Відверто думаю, що я не один так вважаю: так вважає більшість українців,” — додав він.
“У такий спосіб, у такому розмірі ми як Уряд не підтримаємо”, — підкреслив Прем’єр-міністр.
Голова Уряду зауважив, що подібні рішення мають прийматися одночасно із внесенням змін до Державного бюджету. У проекті бюджету на 2017 рік, що був поданий Урядом до Парламенту, та у тому законопроекті, що був отриманий зворотно для опрацювання, “жодної копійки на підвищення заробітної плати депутатам немає”, повідомив В.Гройсман.
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“Сьогодні на те рішення, яке прийнято, немає грошей. Тому тут потрібно повертатися до діалогу, сідати розмовляти для того, щоб зробити правильні рішення, які би дали можливість чесним депутатам нормально виконувати свою роботу”, — заявив Голова Уряду.
Нагадаємо, що ВРУ ухвалила проект про Державний бюджет України на 2017 рік, де пропонується збільшити зарплати депутатам та керівництву парламенту. Так зарплата голови Верховної Ради буде 40 тисяч гривень, а звичайного депутата-члена комітету близько 30 тисяч гривень.