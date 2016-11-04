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Средства на повышение минимальной зарплаты будут получены от детенизации экономики - В.Гройсман

Средства на повышение минимальной зарплаты будут получены от детенизации экономики - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 8343 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Средства на повышение минимальной зарплаты в Украине будут получены не за счет печатного станка, а за счет детенизации экономики. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в прямом эфире Шустер LIVE, передает УНН.

"Я слышу много здесь упреков скептиков о том, что якобы для того, чтобы это сделать, надо включить печатный станок. Нет. Нам совершенно не нужно дополнительно печатать деньги, мы средства эти берем от детенизации экономики", - отметил Премьер-министр.

В.Гройсман также добавил, что шаг правительства, связанный с повышением заработной платы, является абсолютно просчитанным и правильным.

"Мы работали над этим вопросом не один месяц, мы проводили тщательные расчеты того, чтобы сделать шаг достаточно серьезный, кардинальный, для оценки надлежащей оценки труда украинских граждан", - отметил В.Гройсман.

В то же время, по словам Премьера, повышение минимальной заработной платы не повлияет негативно ни на развитие малого ни на развитие среднего бизнеса, поскольку сегодня в малом и среднем бизнесе платят примерно такую же заработную плату.

Напомним, Кабинет министров предлагает, чтобы уровень минимальной зарплаты в Украине в 2017 году составлял 3200 грн.

Как сообщал УНН, 25 октября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что система оплаты труда в Украине нуждается в реформировании.

Стоит добавить, что с 1 декабря 2016 года на 10 процентов будут подняты все социальные стандарты - вырастут минимальная зарплата и пенсия.

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