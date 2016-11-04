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Кошти на підвищення мінімальної зарплати будуть отримані від детінізації економіки - В.Гройсман

Кошти на підвищення мінімальної зарплати будуть отримані від детінізації економіки - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 8343 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кошти на підвищення мінімальної зарплати в Україні будуть отримані не за рахунок друкарського верстату, а за рахунок детінізації економіки. Про це заявив Премєр-міністр України Володимир Гройсман в прямому ефірі Шустер LIVE, передає УНН.

"Я чую багато тут закидів скептиків про те, що, начебто, для того, щоб це зробити,треба включити друкарський верстат. Ні. Нам абсолютно не потрібно жодних додаткових друкувань грошей, ми кошти ці беремо від детінізації економіки",- зазначив Прем'єр-міністр.

В.Гройсман також додав, що крок уряду, пов'язаний з підвищення заробітної плати є абсолютно прорахованим і правильним.

"Ми працювали над цим питанням не один місяць, ми проводили ретельні розрахунки того, щоб зробити крок достатньо серйозний, кардинальний, для оцінки, належної оцінки праці українських громадян", - зазначив В.Гройсман.

Водночас, за словами прем'єра, підвищення мінімальної заробітної плати не вплине негативно ні на розвиток малого ні на розвиток середнього бізнесу, оскільки сьогодні в малому та середньому бізнесі сплачують приблизно таку саму заробітну плату.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні у 2017 році становив 3200 грн.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що система оплати праці в Україні потребує реформування.

Варто додати, що з 1 грудня 2016 року на 10 відсотків буде піднято всі соціальні стандарти — зростуть мінімальна зарплата та пенсія.

Українські Національні Новини

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