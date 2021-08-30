Коррумпированные патрульные в Херсонской области зарабатывали на грузовиках с "перегрузом" по 25 тысяч грн/день
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Херсонской области коррумпированные патрульные на грузовиках с "перегрузом" зарабатывали по 25 тысяч гривен в день. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет УНН.
Детали
Дельцы требовали по 500 гривен с крупногабаритной машины за беспрепятственное перевозки сверхурочных грузов. Полицейские “проверяли” грузовик на “перегруз” на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал “снимать дань” с водителей местный предприниматель — посредник.
“По данным следствия, схема продолжалась с октября 2020 года и приносила дельцам 25 тыс. гривен ”прибыли“ ежедневно. Сейчас двух участников преступной группировки задержано. Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и по местам проживания участников схемы. В ходе обысков изъяли большое количество наличности, платежные карточки, по которым проходило большинство расчетов”, - говорится в сообщении.
Дополнение
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.
Напомним
В Умани полицейский, которого поймали на взятке, пытался съесть 500 долларов.