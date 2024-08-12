Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

Заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о заместителе министра энергетики Украины Александре Хейло.

Детали

"При процессуальном руководстве прокуроров САП и Киевской областной прокуратуры детективы НАБУ совместно с СБУ на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района разоблачили заместителя министра энергетики Украины и трех его сообщников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что топ-чиновник, действуя в сговоре с доверенным лицом, главой энергетической компании из Николаевской области и руководителем одного из государственных угольных предприятий в Донецкой области, выразил просьбу руководителю другого угольного предприятия, которое находится в западном регионе, предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. США.

"Взамен он обещал обеспечить передачу на хранение с возможностью использования этого оборудования для добычи угля. Фактически речь шла о возможности эвакуации уникального оборудования из зоны боевых действий и его использования на шахтах западного региона", - информирует САП.

В САП также сообщают, что по договоренности деньги должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долл. США на каждой встрече.

"Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны "на горячем" сразу после получения третьего транша. Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о применении к задержанным мер пресечения.