Коротким замыканием на России назвали подрыв СБУ тоннеля, который использовался для военных поставок из Китая
В России заявили, что причиной пожара в Северомуйском тоннеле в Бурятии, который ночью взорвала СБУ, стало якобы замыкание.
Центр противодействия дезинформации: рф создает нарратив об Украине как "черном рынке"
россия распространяет дезинформационный нарратив, изображающий Украину как "черный рынок" и ненадежного партнера, как заявила Анаит Хоперия из украинского Центра противодействия дезинформации.
Сезон гриппа и коронавируса: в трех областях Украины превышен эпидемический порог
Эпидемический порог COVID-19 и гриппа был превышен в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях Украины, что может привести к новым ограничениям. Вакцина против COVID-19, эффективная против всех местных штаммов, доступна по всей стране.
В Киевском апелляционном суде заявили, что не покрывают коррупцию на фоне скандала со взяточничеством судей
В Киевском апелляционном суде публично заявили, что им неизвестны подробности, но они осуждают коррупцию после того, как четверо их судей были обвинены во взяточничестве. Они подчеркивают позицию абсолютной нетерпимости к коррупции
В вечерние часы в украинской энергосистеме возможен дефицит-Укрэнерго
Из-за плохой погоды 191 населенный пункт в Украине обесточен, вечером прогнозируется потенциальный дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" просит экономить на потреблении электроэнергии, несмотря на то, что ремонтные работы продолжаются, а импортные мощности увеличились.
Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: погибла женщина
В результате обстрела российской артиллерией села Садовое Херсонской области погибла 59-летняя женщина.
"Идите к черту": Маск остро ответил компаниям, отказавшимся от сотрудничества с соцсетью X
Илон Маск осудил бренды, бойкотирующие рекламу в социальной сети после обвинений в антисемитизм и в его адрес, утверждая, что их бойкот может потенциально "убить" сеть.
Силы обороны ликвидировали почти 500 захватчиков и 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении
По словам командующего Александра Тарнавского, силы обороны на Таврическом направлении за день ликвидировали почти 500 российских солдат, уничтожили 25 единиц вражеской техники и взяли в плен четырех военнослужащих.
Борьбу с черным некачественным горючим хотят закрепить законодательно: уже есть первые шаги в парламенте
Комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, направленный на борьбу с незаконным оборотом топлива и некачественным топливом, вводящий нулевой акциз на нефть и газовый конденсат и расширяющий правила в отношении растворителей.
Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок
Германия усилила меры безопасности на рождественских ярмарках из-за возросшей террористической угрозы под влиянием событий на Ближнем Востоке, включая задержание двух подростков, планировавших нападение. Крупные города Франкфурт и Штутгарт, предприняли беспрецедентные меры, такие как металлические заборы и сверхпрочные столбы.