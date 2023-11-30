Коротким замыканием на России назвали подрыв СБУ тоннеля, который использовался для военных поставок из Китая

На россии придумали, что причиной пожара в Северомуйском тоннелей в бурятии, который ночью взорвала Служба безопасности Украины, стало якобы замыкание кабельной сети, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Telegram-канал Baza пишет, что грузовой поезд из 50 вагонов начал въезжать в тоннель неподалеку от станции Окусикан в бурятии, когда машинист услышал взрыв. В одном из вагонов начался пожар.

Машинист и его помощник не пострадали.

В результате взрывов были повреждены три вагона-цистерны - один из них выгорел полностью.

Позже на одном из участков пути нашли выгорание 200 метров кабельной линии. Из одного из вагонов начало вытекать топливо.

Дополнения

В настоящее время в туннеле работают восстановительные и пожарные поезда. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как отмечается, северо - западный туннель является самым длинным в россии среди железнодорожных - 15 343 метра.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила, что устроила подрыв Северномуйского тоннеля им. Бессолова, который находится в бурятии, и используется россией для военных поставок из Китая. Спецоперация прошла успешно.