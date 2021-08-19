Коронавирусом в мире инфицировалось уже более 210 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболели 210 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 210,059,842 человека, из них выздоровели 188,189,738 человек. Количество умерших возросло до 4,404,266.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (38,072,656), Индия (32,320,898), Бразилия (20,457,897), Россия (6,663,473), Франция (6,533,383), Великобритания (6,355,887), Турция (6,138,452) и Аргентина (5,106,207).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (641,346), Бразилии (571,662) и Индии (433,063).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 268 666 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 336 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.