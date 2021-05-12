Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 160 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 160 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 160,322,840 человек, из них выздоровели 138,056,875 человек. Количество умерших возросло до 3,331,127.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,550,115), Индия (23,340,426), Бразилия (15,285,048), Франция (5,800,170), Турция (5,059,433), Россия (4,896,842), Великобритания (4,439,691) и Италия (4,123,230).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (596,946), Бразилии (425,711) и Индия (254,225).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 124 535 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 631 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.