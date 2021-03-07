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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56485 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77445 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111110 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146564 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 196461 просмотра

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Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 116,4 млн людей

Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 116,4 млн людей

Киев  •  УНН

 • 18401 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 116,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 116 468 157 человек, из них выздоровели 65 808 081 человек. Количество умерших возросло до 2 586 872.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (28 949 592), Индия (11 192 088), Бразилия (10 938 836), Россия (4 263 785), Великобритания (4 225 906), Франция (3 942 243), Испания (3 149 012) и Италия (3 046 762).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (524 262), Бразилии (264 325) и Мексике (189 578).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1442 457. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 394 061 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 26 919 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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