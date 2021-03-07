Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 116,4 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Станом на ранок суботи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 116,4 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 116 468 157 людей, з них одужало 65 808 081 осіб. Кількість померлих зросла до 2 586 872.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (28 949 592), Індія (11 192 088), Бразилія (10 938 836), Росія (4 263 785), Велика Британія (4 225 906), Франція (3 942 243), Іспанія (3 149 012) та Італія (3 046 762).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (524 262), Бразилії (264 325) та Мексиці (189 578).
Загальна ситуація в Україні
За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 442 457. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 394 061 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 26 919 — летальні.