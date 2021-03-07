Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 116,4 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 116 468 157 людей, з них одужало 65 808 081 осіб. Кількість померлих зросла до 2 586 872.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (28 949 592), Індія (11 192 088), Бразилія (10 938 836), Росія (4 263 785), Велика Британія (4 225 906), Франція (3 942 243), Іспанія (3 149 012) та Італія (3 046 762).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (524 262), Бразилії (264 325) та Мексиці (189 578).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 442 457. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 394 061 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 26 919 — летальні.