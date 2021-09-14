Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 226 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире на COVID-19 заболело уже 226 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 226,038,179 человек, из них выздоровели 202,670,966 лица. Количество умерших возросло до 4,651,621.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (42,097,453), Индия (33,288,021), Бразилия (21,006,424), Великобритания (7,256,559), Россия (7,158,248), Франция (6,907,133), Турция (6,682,864) и Иран (5,318,327).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (679,704), Бразилии (587,138) и Индии (443,247).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 317 824 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 360 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.