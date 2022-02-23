Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 428 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 428 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 428,265,887 человек, из них выздоровел 356,093,105 человек. Число умерших возросло до 5,925,242.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:
США - 80,270,563
Индия - 42,865,431
Бразилия - 28,351,876
Франция - 22,401,406
Великобритания - 18,695,449
Россия - 15,657,928
Германия - 13,714,255
Турция - 13,675,581
Италия - 12,554,596
Испания - 10,880,194
“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (963,371), Индия (512,652) и Бразилия (645,534).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 758 773 человека случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 104 932— летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.