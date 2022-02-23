Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 428 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 428,265,887 человек, из них выздоровел 356,093,105 человек. Число умерших возросло до 5,925,242.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:

США - 80,270,563

Индия - 42,865,431

Бразилия - 28,351,876

Франция - 22,401,406

Великобритания - 18,695,449

Россия - 15,657,928

Германия - 13,714,255

Турция - 13,675,581

Италия - 12,554,596

Испания - 10,880,194

“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (963,371), Индия (512,652) и Бразилия (645,534).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 758 773 человека случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 104 932— летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.