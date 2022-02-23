Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 428 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Станом на ранок середи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 428 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 428,265,887 людей, з них одужало 356,093,105 осіб. Кількість померлих зросла до 5,925,242.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
США - 80,270,563
Індія - 42,865,431
Бразилія - 28,351,876
Франція - 22,401,406
Велика Британія - 18,695,449
Росія - 15,657,928
Німеччина - 13,714,255
Туреччина - 13,675,581
Італія - 12,554,596
Іспанія - 10,880,194
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (963,371), Індія (512,652) та Бразилія (645,534).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 758 773 людини випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 104 932— летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.