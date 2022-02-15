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15 марта, 19:03 • 100797 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130125 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116675 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110786 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101083 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98040 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85490 просмотра

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Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 413 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 413 млн человек

Киев • УНН

 • 9931 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 413 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 413 975 455 человек, из них выздоровел 335 864 670 человек. Количество умерших возросло до 5 844 728.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (79 515 397), Индия (42 690 794), Бразилия (27 541 131), Франция (21 735 302), Великобритания (18 348 029) Россия (14 313 965), Турция (12 984 953), Италия (12 134 451), Германия (12 514 527) Испания (10 672 906) и Аргентина (8 747 601).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (946 120), Бразилии (913 638) и Индии (509 388).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 542 693 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 102 950 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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