Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 413 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Станом на ранок вівторка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 413 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 413 975 455 людей, з них одужало 335 864 670 осіб. Кількість померлих зросла до 5 844 728.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (79 515 397), Індія (42 690 794), Бразилія (27 541 131), Франція (21 735 302), Велика Британія (18 348 029), Росія (14 313 965), Туреччина (12 984 953), Італія (12 134 451), Німеччина (12 514 527) Іспанія (10 672 906) та Аргентина (8 747 601).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (946 120), Бразилії (638 913) та Індії (509 388).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 542 693 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 102 950 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.