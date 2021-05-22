Коронавирусная инфекцией в мире заболело более 166, 4 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 166,482,105 человек, из них выздоровели 147,231,613осиб. Количество умерших возросло до 3,457,834.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,862,398), Индия (26,285,069), Бразилия (15,976,156), Франция (5,581,351), Турция (5,169,951), Россия (4,983,845), Великобритания (4,457,923) и Италия (4,183,476).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (603,408), Бразилии (446,527) и Индия (295,508).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 170 398 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 48 899 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.