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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 166,4 млн людей

Київ • УНН

 • 13672 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Станом на ранок суботи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіли вже понад 166,4 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 166,4 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 166,482,105 людей, з них одужало 147,231,613осіб. Кількість померлих зросла до 3,457,834.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33,862,398), Індія (26,285,069), Бразилія (15,976,156), Франція (5,581,351), Туреччина (5,169,951), Росія (4,983,845), Велика Британія (4,457,923) та Італія (4,183,476).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (603,408), Бразилії (446,527) та Індія (295,508).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 170 398 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 48 899 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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