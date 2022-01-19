Коронавирусные бонусы: Германия ведет расследование против главы МИД Бербок и вице-канцлера Хабека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении членов президиума партии "Зеленых", в частности сопредседателей партии Анналены Бербок и Роберта Хабека, сообщает журнал Spiegel, информирует УНН.
Детали
Представитель "Зеленых" также подтвердил факт проведения расследований и пояснил: "Речь идет об участии членов федерального исполнительного органа в принятии решений о выплате так называемых "коронабонусов", которые, как известно, выплачивались всем сотрудникам в 2020 году федеральному ведомству и одновременно федеральному исполнительному органу".
В частности, их подозревают в получении незаконных выплат от "Зеленых" во время пандемии коронавируса в 2020 году. Бербок и Хабек были членами правления партии, по сути ее руководителями: предполагается, что они получили "коронавирусные бонусы" в размере 1500 евро каждый, чем нанесли ущерб бюджету партии.
Кроме лидеров партии Анналены Бербок и Роберта Хабека, в правление "Зеленых" также входят Майкл Келлнер, Джамила Шефер, Рикарда Ланг и Марк Урбатч. На партийной конференции в конце следующей недели будет избран новый национальный совет.
По словам представителя партии, все члены правления и федеральное ведомство полностью сотрудничают с прокуратурой, чтобы "быстро и полностью прояснить этот вопрос".
Представитель прокуратуры сообщил, что из частных источников поступило несколько уголовных жалоб. Расследование продолжается с 6 января.