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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Коронавірусні бонуси: Німеччина веде розслідування проти глави МЗС Бербок та віце-канцлера Хабека

Коронавірусні бонуси: Німеччина веде розслідування проти глави МЗС Бербок та віце-канцлера Хабека

Київ • УНН

 • 20507 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Прокуратура Берліна веде розслідування щодо членів президії партії "Зелені", зокрема співголов партії Анналени Бербок та Роберта Хабека, повідомляє журнал Spiegel, інформує УНН.

Деталі

Представник "Зелених" також підтвердив факт проведення розслідувань і пояснив: "Йдеться про участь членів федерального виконавчого органу у прийнятті рішень про виплату так званих "коронабонусів", які, як відомо, виплачувались всім співробітникам у 2020 році федеральному відомству та одночасно федеральному виконавчого органу".

Зокрема, їх підозрюють у отриманні незаконних виплат від "Зелених" під час пандемії коронавірусу у 2020 році. Бербок і Хабек були членами правління партії, по суті її керівниками: передбачається, що вони отримали "коронавірусні бонуси" в розмірі 1500 євро кожен, чим завдали збитків бюджету партії.

Крім лідерів партії Анналени Бербок та Роберта Хабека, до правління "Зелених" також входять Майкл Келлнер, Джаміла Шефер, Рікарда Ланг та Марк Урбатч. На партійній конференції наприкінці наступного тижня буде обрано нову національну раду.

За словами представника партії, всі члени правління та федеральне відомство повністю співпрацюють із прокуратурою, щоб "швидко та повністю прояснити це питання".

Представник прокуратури повідомив, що із приватних джерел надійшло кілька кримінальних скарг. Розслідування продовжується з 6 січня.

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