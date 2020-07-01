Коронавирус на производстве "Эпикур" фиксируют с мая
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Коронавирус у сотрудников Владимир-Волынской птицефабрики (производитель курятины "Эпикур" и "Чебатурочка") фиксируют с середины мая. Об этом УНН сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Волынской области.
"По информации администрации предприятия, начиная с 15 мая э.г. среди работников регистрируются случаи заболеваний коронавирусной болезнью", - рассказали в управлении.
Там добавили, что с того же дня на птицефабрике проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленный на недопущение дальнейшего распространения заболеваемости среди работников.
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Всего на птицефабрике было обнаружено около 60 сотрудников с COVID-19. Однако птицефабрика отказалась проводить сотрудникам ИФА-тесты (обнаружение антител).