Коронавірус на виробництві "Епікур" фіксують з травня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Коронавірус у співробітників Володимир-Волинської птахофабрики (виробник курятини "Епікур" та "Чебатурочка") фіксують із середини травня. Про це УНН повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.
"За інформацією адміністрації підприємства, починаючи з 15 травня ц.р. серед працівників реєструються випадки захворювань на коронавірусну хворобу", - розповіли в управлінні.
Там додали, що з того ж дня на птахофабриці вживається комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів, направлений на недопущення подальшого поширення захворюваності серед працівників.
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Загалом на птахофабриці було виявлено близько 60 співробітників з COVID-19. Проте птахофабрика відмовилась проводити співробітникам ІФА–тести (виявлення антитіл).