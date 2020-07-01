Коронавірус на виробництві "Епікур" фіксують з травня

"За інформацією адміністрації підприємства, починаючи з 15 травня ц.р. серед працівників реєструються випадки захворювань на коронавірусну хворобу", - розповіли в управлінні.

Там додали, що з того ж дня на птахофабриці вживається комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів, направлений на недопущення подальшого поширення захворюваності серед працівників.

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Загалом на птахофабриці було виявлено близько 60 співробітників з COVID-19. Проте птахофабрика відмовилась проводити співробітникам ІФА–тести (виявлення антитіл).