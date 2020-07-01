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Лікар-інфекціоніст назвав помилку птахофабрики в боротьбі з коронавірусом

Лікар-інфекціоніст назвав помилку птахофабрики в боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Відмова Володимир-Волинської птахофабрики (Епікур) від проходження ІФА-тестів через те, що вони нібито гірше ПЛР - тестів було помилкою. Про це в коментарі УНН повідомив лікар - інфекціоніст Ігор Гайдук.

Він пояснив, що своєчасне ІФА-тестування дозволило б підприємству відразу відокремити здорових співробітників від інфікованих і не допустити такого масового спалаху. Замість цього, птахофабрика втратила час, чекаючи ПЛР-тестування, і отримала майже 60 заражених співробітників.

"ІФА (тест на антитіла) без сумніву достовірніше і ширше, ніж ПЛР. Він дає можливість визначити не тільки поточне (як ПЛР), але і минуле інфікування", - пояснює лікар.

На його переконання, при перших випадках виявлення коронавірусу, птахофабрика могла "прогнати" через ІФА-тести всіх співробітників, оскільки серед них напевно були ті, хто перехворів безсимптомно.

Нагадаємо, виробник курятини "Епікур", Володимир-Волинська птахофабрика, відмовилася від пропозиції місцевої влади провести ІФА-тестування співробітників, пославшись на власні переконання. Разом з тим, вже кілька місяців поспіль ця птахофабрика є одним з найбільших осередків коронавірусу у Волинській області.

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