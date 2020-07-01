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Врач-инфекционист назвал ошибку птицефабрики в борьбе с коронавирусом

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Отказ Владимир-Волынской птицефабрики (Эпикур) от прохождения ИФА-тестов из-за того, что они якобы хуже ПЦР-тестов было ошибкой. Об этом в комментарии УНН сообщил врач - инфекционист Игорь Гайдук.

Он пояснил, что своевременное ИФА-тестирование позволило бы предприятию сразу отделить здоровых сотрудников от инфицированных и не допустить такого массовой вспышки. Вместо этого, птицефабрика потеряла время, ожидая ПЦР-тестирование, и получила почти 60 зараженных сотрудников.

"ИФА (тест на антитела) несомненно подлиннее и шире, чем ПЦР. Он дает возможность определить не только текущее (как ПЦР), но и прошлое инфицирование", - объясняет врач.

По его убеждению, при первых случаях обнаружения коронавируса, птицефабрика могла "прогнать" через ИФА-тесты всех сотрудников, поскольку среди них наверняка были те, кто переболел бессимптомно.

Напомним, производитель курятины "Эпикур", Владимир-Волынская птицефабрика, отказалась от предложения местных властей провести ИФА-тестирование сотрудников, сославшись на собственные убеждения. Вместе с тем, уже несколько месяцев подряд эта птицефабрика является одним из крупнейших центров коронавируса в Волынской области.

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