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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 4802 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 22229 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 279 человек

Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 279 человек

Киев  •  УНН

 • 18857 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На сегодня, 16 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 279 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.

Чиновник рассказал, что с начала учета на территории области зарегистрировано всего 465 подозрений на коронавирусную инфекцию.

"279 случаев - это подтвержденный коронавирус, в том числе - у 18 детей. Город Винница - 9 детей, Гайсин - 4, Литинский, Черновицкий, Винницкий, Тростянецкий и Томашпольский районы - по 1 ребенку", - рассказал он.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в 24 административно-территориальных единицах области. Больше всего - в городе Винница - у 119 человек, говорит Скальский.

В очагах вспышки были обследованы 3100 больных пневмонией, контактных лиц, в том числе - большое количество медицинских работников, рассказал председатель ОГА.

"Всего с начала карантина лабораторный центр исследовал 3595 ПЦР-тестов", - уточнил Скальский.

Ранее УНН сообщал, что в Винницкой области зарегистрированы массовые вспышки коронавируса среди медиков. Каждый третий инфицированный там - медик. Массовую вспышку связывают с некомпетентностью профильных руководителей облгосадминистрации, те, в свою очередь, обвиняют во всем медиков.

Народные депутаты из Винницкой области требуют уволить руководительницу Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмилу Грабович.

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