Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 279 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На сегодня, 16 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 279 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.
Чиновник рассказал, что с начала учета на территории области зарегистрировано всего 465 подозрений на коронавирусную инфекцию.
"279 случаев - это подтвержденный коронавирус, в том числе - у 18 детей. Город Винница - 9 детей, Гайсин - 4, Литинский, Черновицкий, Винницкий, Тростянецкий и Томашпольский районы - по 1 ребенку", - рассказал он.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в 24 административно-территориальных единицах области. Больше всего - в городе Винница - у 119 человек, говорит Скальский.
В очагах вспышки были обследованы 3100 больных пневмонией, контактных лиц, в том числе - большое количество медицинских работников, рассказал председатель ОГА.
"Всего с начала карантина лабораторный центр исследовал 3595 ПЦР-тестов", - уточнил Скальский.
Ранее УНН сообщал, что в Винницкой области зарегистрированы массовые вспышки коронавируса среди медиков. Каждый третий инфицированный там - медик. Массовую вспышку связывают с некомпетентностью профильных руководителей облгосадминистрации, те, в свою очередь, обвиняют во всем медиков.
Народные депутаты из Винницкой области требуют уволить руководительницу Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмилу Грабович.