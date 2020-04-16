Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 279 человек

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На сегодня, 16 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 279 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.