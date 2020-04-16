Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 279 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 16 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 279 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
Чиновник розповів, що з початку обліку на території області зареєстровано загалом 465 підозр на коронавірусну інфекцію.
“279 випадків — це підтверджений коронавірус, в тому числі — у 18 дітей. Місто Вінниця — 9 дітей, Гайсин — 4, Літинський, Чернівецький, Вінницький, Тростянецький та Томашпільський райони — по 1 дитині”, — розповів він.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у 24 адміністративно-територіальних одиницях області. Найбільше — у місті Вінниця — у 119 осіб, каже Скальський.
В осередках спалаху було обстежено 3100 хворих на пневмонію, контактних осіб, в тому числі — велику кількість медичних працівників, розповів голова ОДА.
“Загалом з початку карантину лабораторний центр дослідив 3 595 ПЛР-тестів”, — уточнив Скальський.
Раніше УНН повідомляв, що на Вінниччині зареєстровані масові спалахи коронавірусу серед медиків. Кожен третій інфікований там — медик. Масовий спалах пов’язують з некомпетентністю профільних керівників облдержадміністрації, ті, своєю чергою, звинувачують у всьому медиків.
Народні депутати з Вінниччини вимагають звільнити очільницю Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмилу Грабович.