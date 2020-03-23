Коронавирус: где жителям Винницкой и Черкасской областей искать информацию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Винницкой и Черкасской области будут действовать горячие линии. Об этом сообщили в агрохолдинге МХП, который занимается двумя регионам на время эпидемии, сообщает УНН.
"За последние 24 часа мы получили большое количество вопросов о помощи в борьбе с коронавирусом, которую предоставляет наша компания в Винницкой и Черкасской областях. В то же время появляется много слухов и дезинформации. Мы призываем потреблять только достоверную и проверенную информацию", - заявили в компании.
Информацию из штаба в Винницкой области будет размещено на странице МХП и на сайте Винницкой ОГА.
Для решения всех немедицинских вопросов, связанных с противодействием распространению коронавируса начала работать "горячая линия" от областной госадминистрации 0800216433.
О всех новостях оперативного штаба в Черкасской области, распределение средств между районами, закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования можно узнать на странице МХП и на сайте Черкасской ОГА.
Также в ОГА начала работать "горячая линия": тел. 0800 50 88 76; +38 067 809 31 54; +38 050 420 13 56.
Напомним, МХП предоставил Черкасской и Винницкой областям финансовую помощь в размере 29 млн грн.
Справка: МХП - крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Торговый бренд в Украине - "Наша Ряба". Птицефабрики компании расположены на территории Винницкой и Черкасской областей. Владелец компании - Юрий Косюк.