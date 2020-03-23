Коронавірус: де вінничанам та черкащанам шукати інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Вінницькій та Черкаській області діятимуть гарячі лінії. Про це повідомили в агрохолдингу МХП, який опікується двома регіонам на час епідемії, повідомляє УНН.
“За останні 24 години ми отримали велику кількість запитань про допомогу в боротьбі з коронавірусом, яку надає наша компанія у Вінницькій та Черкаській областях. В той же час з’являється багато чуток та дезінформації. Ми закликаємо споживати лише достовірну та перевірену інформацію”, — заявили в компанії.
Інформацію зі штабу у Вінницькій області буде розміщено на сторінці МХП та на сайті Вінницької ОДА.
Для вирішення усіх немедичних питань, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусу почала працювати “гаряча лінія” від обласної держадміністрації 0 800 216 433.
Про усі новини оперативного штабу в Черкаській області, розподіл коштів між районами, закупівлю засобів індивідуального захисту та медичного обладнання можна дізнатися на сторінці МХП та на сайті Черкаської ОДА.
Також в ОДА почала працювати “гаряча лінія”: тел. 0 800 50 88 76; +38 067 809 31 54; +38 050 420 13 56.
Нагадаємо, МХП надав Черкаській та Вінницькій області фінансову допомогу в розмірі 29 млн грн.
Довідка: МХП — найбільший в Україні виробник і експортер курятини. Торговий бренд в Україні — “Наша Ряба”. Птахофабрики компанії розташовані на території Вінницької та Черкаської областей. Власник компанії — Юрій Косюк.