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Королева Елизавета сделала пожертвование из личных средств в поддержку украинских беженцев

Королева Елизавета сделала пожертвование из личных средств в поддержку украинских беженцев

Киев • УНН

 • 237790 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Хотя королева Великобритании Елизавета публично не говорила о российском вторжении в Украину, она выразила свое отношение к ситуации одним значительным действием. В четверг благотворительный комитет Великобритании по чрезвычайным ситуациям объявил, что королева сделала пожертвование, чтобы поддержать их усилия по сбору средств в поддержку беженцев из Украины, пишет УНН со ссылкой на Vanity Fair.

Цитата

"Большое спасибо Ее Величеству Королеве за постоянную поддержку Комитета по чрезвычайным ситуациям и за щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC в Украине", — сообщила группа.

Позже Букингемский дворец подтвердил The Sun, что королева сделала пожертвование из своих личных средств, но не поделился суммой взноса.

Детали

Сообщается что Комитет по чрезвычайным ситуациям, объединяющий 15 британских благотворительных организаций для организации коллективных сборов средств и скоординированного реагирования на происшествия за границей, в четверг начал сбор средств в поддержку украинских беженцев.

Группа заявила, что планирует распределить средства между пятью благотворительными организациями, уже работающими в Польше, Венгрии, Молдове, Словакии и Румынии. В своем выступлении в Палате общин в среду премьер-министр Борис Джонсон объявил об этом и сказал, что британское правительство выделит пожертвования в размере до 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее

Как писал УНН, наследник британского престола принц Чарльз во вторник назвал вторжение России в Украину "жестокой агрессией" и выразил свою солидарность с украинцами, которые опираются нападению.

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