Британский принц Чарльз назвал вторжение в Украину "жестокой агрессией"

Детали

Старший сын королевы Елизаветы сделал это во время речи, посвященной памяти британского законодателя Дэвида Еймесса, который был убит в прошлом году. Он назвал это "атакой на демократию, на открытое общество, на саму свободу" и сравнил это с событиями в Украине.

Цитата

"Мы видим, что эти самые ценности сегодня атакуются в Украине самым бессовестным образом. В позиции, которую мы здесь занимаем, мы солидарны со всеми, кто сопротивляется жестокой агрессии", - сказал 73-летний Чарльз.

Члены королевской семьи редко участвуют в политических вопросах, соблюдая зато конституционной нормы, они должны оставаться нейтральными.

Однако в субботу принц Уильям-сын Чарльза, и его жена Кейт заявили в субботу, что стоят вместе с народом Украины, когда они "храбро борются" с вторжением России.