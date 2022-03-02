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Британський принц Чарльз назвав вторгнення в Україну "жорстокою агресією"

Британський принц Чарльз назвав вторгнення в Україну "жорстокою агресією"

Київ • УНН

 • 170153 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Спадкоємець британського престолу принц Чарльз у вівторок назвав вторгнення Росії в Україну «жорстокою агресією» і висловив свою солідарність з українцями, які опираються нападу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Старший син королеви Єлизавети зробив це під час промови, присвяченої пам'яті британського законодавця Девіда Еймесса, який був убитий минулого року. Він назвав це "атакою на демократію, на відкрите суспільство, на саму свободу" і порівняв це з подіями в Україні.

Цитата

"Ми бачимо, що ці самі цінності сьогодні атакуються в Україні найбезсовіснішим чином. У позиції, яку ми тут займаємо, ми солідарні з усіма, хто чинить опір жорстокій агресії", - сказав 73-річний Чарльз.

Члени королівської родини рідко беруть участь у політичних питаннях, дотримуючись натомість конституційної норми, що вони повинні залишатися нейтральними.

Однак у суботу принц Вільям, син Чарльза, та його дружина Кейт заявили в суботу, що стоять разом із народом України, коли вони «хоробро борються» з вторгненням Росії.

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