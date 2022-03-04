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Королева Єлизавета зробила пожертву з власних коштів на підтримку українських біженців

Королева Єлизавета зробила пожертву з власних коштів на підтримку українських біженців

Київ • УНН

 • 237794 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Хоча королева Великої Британії Єлизавета публічно не говорила про російське вторгнення в Україну, вона висловила своє ставлення до ситуації однією значною дією. У четвер благодійний комітет Великої Британії з надзвичайних ситуацій оголосив, що королева зробила пожертву, щоб підтримати їхні зусилля зі збору коштів на підтримку біженців з України, пише УНН з посиланням на Vanity Fair.

Цитата

"Велике спасибі Її Величності Королеві за постійну підтримку Комітету з надзвичайних ситуацій і за щедру пожертву на гуманітарний призов DEC в Україні", — повідомила група.

Пізніше Букінгемський палац підтвердив The Sun, що королева зробила пожертву зі своїх особистих коштів, але не поділився сумою внеску.

Деталі

Повідомляється що Комітет з надзвичайних ситуацій, який об'єднує 15 британських благодійних організацій для організації колективних зборів коштів і скоординованого реагування на події за кордоном, в четвер почав збір коштів на підтримку українських біженців.

Група заявила, що планує розподілити кошти між п'ятьма благодійними організаціями, які вже працюють у Польщі, Угорщині, Молдові, Словаччині та Румунії. У своєму виступі в Палаті громад в середу прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про це і сказав, що британський уряд виділить пожертвування в розмірі до 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше

Як писав УНН, спадкоємець британського престолу принц Чарльз у вівторок назвав вторгнення Росії в Україну "жорстокою агресією" і висловив свою солідарність з українцями, які чинять спротив нападу.

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