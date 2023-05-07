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Королева или королева-консорт: Что нужно знать о титуле Камиллы

Королева или королева-консорт: Что нужно знать о титуле Камиллы

Киев • УНН

 • 2891025 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Теперь, когда она была коронована вместе со своим мужем, жена короля Карла III официально известна как королева Камилла. Хотя это звучит официальнее, чем королева-консорт, изменение титулов не означает каких-либо практических изменений в роли 75-летней королевской особы. Об этом УНН пишет ссылаясь на Associated Press.

Детали

Королевы-консорты формально не разделяют власти суверена, и удаление части титула «консорт» этого не меняет. Тем не менее, это изменение знаменует собой веху на многолетнем пути Камиллы к восстановлению своего имиджа — от женщины, которую когда-то стыдли как вторую женщину в первом браке Карла с принцессой Дианой, до высокопоставленного члена королевской семьи, которого британская общественность в значительной степени приняла.

Вопрос о том, какой титул будет носить Камилла, когда Карл станет королем, уже давно является предметом споров из-за чувствительности к ее статусу второй жены Чарльза.

Камилла и ее первый муж, Эндрю Паркер-Боулз, развелись в 1995 году, вскоре после того, как Карл дал взрывное телеинтервью, в котором признался в своих отношениях с Камиллой. Карл и Диана развелись в следующем году. В 1997 году Диана погибла в автокатастрофе. Камилла и Карл ждали до 2005 года, чтобы пожениться на скромной частной гражданской церемонии.

В течение многих лет было неясно, станет ли Камилла в конечном итоге королевой.

Королева Елизавета II решила этот вопрос в прошлом году, когда благословила Камиллу стать королевой-консортом. Это одобрение было широко воспринято как формальный знак того, что королевская семья наконец приняла Камиллу в качестве уважаемого члена семьи.

В прошлом месяце в официальных приглашениях на коронацию Букингемского дворца Камилла впервые упоминалась как «королева Камилла». В то время британские СМИ сообщали, что чиновники дворца считали, что это подходящее время для введения титула, поскольку с момента смерти Елизаветы в сентябре прошло несколько месяцев.

Последней королевой-консортом в британской истории была жена Георга VI, королева Елизавета, которая была известна как «Королева», а затем Королева-мать.

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