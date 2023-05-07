Королева чи королева-консорт: Що потрібно знати про титул Камілли
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Тепер, коли вона була коронована разом зі своїм чоловіком, дружина короля Чарльза III офіційно відома як королева Камілла. Хоча це звучить офіційніше, ніж королева-консорт, зміна титулів не означає будь-яких практичних змін у ролі 75-річної королівської особи. Про це УНН пише посилаючись на Associated Press.
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Королеви-консорти формально не поділяють влади суверена, і видалення частини титулу «консорт» цього не змінює. Тим не менш, ця зміна знаменує собою віху на багаторічному шляху Камілли до відновлення свого іміджу — від жінки, яку колись ганьбили як другу жінку в першому шлюбі Чарльза з принцесою Діаною, до високопоставленого члена королівської родини, якого британська громадськість значною мірою прийняла.
Питання про те, який титул носитиме Камілла, коли Чарльз стане королем, вже давно є предметом суперечок через чутливість до її статусу другої дружини Чарльза.
Камілла та її перший чоловік, Ендрю Паркер-Боулз, розлучилися в 1995 році, невдовзі після того, як Чарльз дав вибухове телеінтерв'ю, в якому зізнався у своїх стосунках із Каміллою. Чарльз та Діана розлучилися наступного року. 1997 року Діана загинула в автокатастрофі. Камілла та Чарльз чекали до 2005 року, щоб одружитися на скромній приватній цивільній церемонії.
Протягом багатьох років було незрозуміло, чи стане Камілла зрештою королевою.
Королева Єлизавета II вирішила це питання минулого року, коли благословила Каміллу стати королевою-консортом. Це схвалення було широко сприйнято як формальний знак того, що королівська родина нарешті прийняла Каміллу як шанованого члена сім'ї.
Минулого місяця в офіційних запрошеннях на коронацію Букінгемського палацу Камілла вперше згадувалась як «королева Камілла». У той час британські ЗМІ повідомляли, що чиновники палацу вважали, що це слушний час для введення титулу, оскільки з моменту смерті Єлизавети у вересні минуло кілька місяців.
Останньою королевою-консортом у британській історії була дружина Георга VI, королева Єлизавета, яка була відома як «Королева», а потім Королева-мати.