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17:42 • 104270 просмотра

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Король Марокко назначил новое правительство, в которое вошли 7 женщин

Король Марокко назначил новое правительство, в которое вошли 7 женщин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Король Марокко Мохаммед VI назначил новое правительство, состоящее из коалиции либеральных и консервативных партий и возглавляемый бизнесменом-миллиардером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Maghreb Arabe Presse (MAP).

Детали

Кабинет премьер-министра Азиза Аханнуша из партии “Митинг национальных независимых” состоит из 24 министров, в том числе 7 женщин.

Семь министров сохранили свои должности, включая министра иностранных дел и внутренних дел. Надя Фетти Алауи, которая была министром туризма в предыдущем правительстве, станет первой женщиной-министром финансов Марокко.

Аханнуш, один из самых богатых людей Марокко, был назначен премьер-министром в прошлом месяце после того, как его партия заняла первое место на выборах в законодательные органы, получив 102 из 395 мест в нижней палате парламента. Он заменил Саада Эддина Эль Османи, чья исламистская Партия справедливости и развития потерпела сокрушительное поражение на выборах 8 сентября.

PJD, которая возглавляла правительство с 2011 года, получила лишь 13 мест в парламенте. После выборов руководство PJD массово ушло в отставку и заявило, что партия пополнит ряды оппозиции.

В новую коалицию входят RNI, Партия “Аутентичность и современность” и консервативный “Истикляль”.

Добавим

Абсолютная власть в Марокко принадлежит королю. 10 сентября Мухаммед VI назначил Аханнуша, главой правительства, поручив ему сформировать новый кабмин.

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