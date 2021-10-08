Король Марокко назначил новое правительство, в которое вошли 7 женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Король Марокко Мохаммед VI назначил новое правительство, состоящее из коалиции либеральных и консервативных партий и возглавляемый бизнесменом-миллиардером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Maghreb Arabe Presse (MAP).
Детали
Кабинет премьер-министра Азиза Аханнуша из партии “Митинг национальных независимых” состоит из 24 министров, в том числе 7 женщин.
Семь министров сохранили свои должности, включая министра иностранных дел и внутренних дел. Надя Фетти Алауи, которая была министром туризма в предыдущем правительстве, станет первой женщиной-министром финансов Марокко.
Аханнуш, один из самых богатых людей Марокко, был назначен премьер-министром в прошлом месяце после того, как его партия заняла первое место на выборах в законодательные органы, получив 102 из 395 мест в нижней палате парламента. Он заменил Саада Эддина Эль Османи, чья исламистская Партия справедливости и развития потерпела сокрушительное поражение на выборах 8 сентября.
PJD, которая возглавляла правительство с 2011 года, получила лишь 13 мест в парламенте. После выборов руководство PJD массово ушло в отставку и заявило, что партия пополнит ряды оппозиции.
В новую коалицию входят RNI, Партия “Аутентичность и современность” и консервативный “Истикляль”.
Добавим
Абсолютная власть в Марокко принадлежит королю. 10 сентября Мухаммед VI назначил Аханнуша, главой правительства, поручив ему сформировать новый кабмин.