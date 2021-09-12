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Король Марокко призначив головою уряду нафтового магната

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Король Марокко Мохаммед VI призначив мільярдера Азіза Аханнуша з партії Національних зборів незалежних марокканців (RNI) головою уряду. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Азіз Аханнуш раніше був міністром сільського господарства. З 2016 року він очолює ліберальну партію Національних зборів незалежних марокканців.

Аханнуш і його партія мають тепер створити правлячу коаліцію, яка зможе отримати парламентську більшість із 198 місць.

Його партія пообіцяла створити один мільйон робочих місць, щоб стимулювати економіку після пандемії коронавірусу, поширити медичне страхування на всіх марокканців, підвищити зарплати вчителів і забезпечити гарантовану пенсію для людей похилого віку.

Помірні ісламісти з Партії справедливості і розвитку (ПСР), правлячої з 2011 року, зазнали програшу: за даними Міністерства внутрішніх справ, вони отримали тільки 13 місць.

Аханнуш - один з найбагатших людей арабського світу, його статки оцінюються в 1,8 мільярда доларів. Він керує бізнес-імперією, в яку входять близько 50 компаній, в основному в області енергетики і зв'язку.

HM the King Appoints Aziz Akhannouch as Head of Government, Entrusts Him with Forming New Govt.https://t.co/rxP7r5im3m pic.twitter.com/5RJrdwcsot

— MAP Agency (@agency_map) September 10, 2021

Доповнення

З 2011 року в Марокко діє нова конституція, яка дає парламенту і уряду набагато ширші повноваження, ніж раніше. Але важливі рішення як і раніше приймає король. Партії та виборні посадові особи в основному слідують цим керівним принципам.

Марокко - північноафриканська країна з 36-мільйонним населенням бореться з повсюдною корупцією. Безробіття серед молоді становить понад 30%.

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