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Король Марокко назначил главой правительства нефтяного магната

Король Марокко назначил главой правительства нефтяного магната

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Король Марокко Мохаммед VI назначил миллиардера Азиза Аханнуша из партии Национального собрания независимых марокканцев (RNI) председателем правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Азиз Аханнуш ранее был министром сельского хозяйства. С 2016 года он возглавляет либеральную партию Национального собрания независимых марокканцев.

Аханнуш и его партия должны теперь создать правящую коалицию, которая сможет получить парламентское большинство с 198 мест.

Его партия пообещала создать один миллион рабочих мест, чтобы стимулировать экономику после пандемии коронавируса, распространить медицинское страхование на всех марокканцев, повысить зарплаты учителей и обеспечить гарантированную пенсию для пожилых людей.

Умеренные исламисты из Партии справедливости и развития (ПСР), правящей с 2011 года, проиграли: по данным Министерства внутренних дел, они получили только 13 мест.

Аханнуш - один из самых богатых людей арабского мира, его финансовое состояние составляет 1,8 миллиарда долларов. Он руководит бизнес-империей, в которую входят около 50 компаний, в основном в области энергетики и связи.

HM the King Appoints Aziz Akhannouch as Head of Government, Entrusts Him with Forming New Govt. https://t.co/rxP7r5im3m pic.twitter.com/5RJrdwcsot

- MAP Agency (@agency_map) September 10, 2021

Дополнение

С 2011 года в Марокко действует новая конституция, которая дает парламенту и правительству гораздо более широкие полномочия, чем раньше. Но важные решения по-прежнему принимает король. Партии и выборные должностные лица в основном следуют этим руководящим принципам.

Марокко - североафриканская страна с 36-миллионным населением борется с повсеместной коррупцией. Безработица среди молодежи составляет более 30%.

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