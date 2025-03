Король Марокко назначил главой правительства нефтяного магната

Детали

Азиз Аханнуш ранее был министром сельского хозяйства. С 2016 года он возглавляет либеральную партию Национального собрания независимых марокканцев.

Аханнуш и его партия должны теперь создать правящую коалицию, которая сможет получить парламентское большинство с 198 мест.

Его партия пообещала создать один миллион рабочих мест, чтобы стимулировать экономику после пандемии коронавируса, распространить медицинское страхование на всех марокканцев, повысить зарплаты учителей и обеспечить гарантированную пенсию для пожилых людей.

Умеренные исламисты из Партии справедливости и развития (ПСР), правящей с 2011 года, проиграли: по данным Министерства внутренних дел, они получили только 13 мест.

Аханнуш - один из самых богатых людей арабского мира, его финансовое состояние составляет 1,8 миллиарда долларов. Он руководит бизнес-империей, в которую входят около 50 компаний, в основном в области энергетики и связи.

Дополнение

С 2011 года в Марокко действует новая конституция, которая дает парламенту и правительству гораздо более широкие полномочия, чем раньше. Но важные решения по-прежнему принимает король. Партии и выборные должностные лица в основном следуют этим руководящим принципам.

Марокко - североафриканская страна с 36-миллионным населением борется с повсеместной коррупцией. Безработица среди молодежи составляет более 30%.