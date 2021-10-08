Король Марокко призначив новий уряд, до якого увійшли 7 жінок

Деталі

Кабінет прем’єр-міністра Азіза Аханнуша з партії “Мітинг національних незалежних” складається з 24 міністрів, в тому числі 7 жінок.

Сім міністрів зберегли свої посади, включаючи міністра закордонних справ і внутрішніх справ. Надя Фетті Алауї, яка була міністром туризму в попередньому уряді, стане першою жінкою-міністром фінансів Марокко.

Аханнуш, один з найбагатших людей Марокко, був призначений прем’єр-міністром в минулому місяці після того, як його партія посіла перше місце на виборах в законодавчі органи, отримавши 102 з 395 місць в нижній палаті парламенту. Він замінив Саада Еддіна Ель Османі, чия ісламістська Партія справедливості і розвитку зазнала нищівної поразки на виборах 8 вересня.

PJD, яка очолювала уряд з 2011 року, отримала лише 13 місць в парламенті. Після виборів керівництво PJD масово пішло у відставку і заявило, що партія поповнить ряди опозиції.

До нової коаліції входять RNI, Партія “Автентичність і сучасність” і консервативний “Істікляль”.

Додамо

Абсолютна влада в Марокко належить королю. 10 вересня Мухаммед VI призначив Аханнуша, головою уряду, доручивши йому сформувати новий кабмін.