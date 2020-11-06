Корниенко о роспуске ВР: вопрос открыт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко комментируя заявление Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске ВР заявил, что сейчас парламент для страны важен, но вопрос - открыт. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, передает корреспондент УНН.
На вопрос, как во фракции "Слуга народа" отреагировали на возможность роспуска, Корниенко ответил: "Мы поняли посыл Президента немного шире, что это просто такое беспокойство, до такой степени событиями, которые происходят в суде, в стране и непосредственно во фракции "Слуга народа", по поддержке или неподдержке определенных законопроектов, Президент принял такую форму. По дискуссии вообще о роспуске ... я думаю, что сейчас для страны парламент важен в такой трудный момент, мы это вчера увидели, что бюджет голосуется большинством фракций ВР...".
По его словам, вопрос роспуска открыт.
"Мы понимаем, что Конституционных оснований нет", - сказал Корниенко.
Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что Президент Украины Владимир Зеленский должен перезагрузить Верховную Раду, если будут системные недоразумения с собственной фракцией.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский готов распустить парламент в случае, если не увидит поддержки от партии "Слуга народа".
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не распустит парламент, пока он будет голосовать за важные законопроекты но не будет лоббировать интересы олигархов.