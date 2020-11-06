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Корнієнко про розпуск ВР: питання відкрите

Корнієнко про розпуск ВР: питання відкрите

Київ • УНН

 • 15285 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко коментуючи заяву Президента України Володимира Зеленського про розпуск ВР заявив, що наразі парламент для країни важливий, але питання - відкрите. Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24, передає кореспондент УНН.

На запитання, як у фракції “Слуга народу” відреагували на можливість розпуску, Корнієнко відповів: “Ми зрозуміли посил Президента трішки ширше, що це просто таке занепокоєння, аж до такого ступеня подіями, які відбуваються в судді, в країні й безпосередньо у фракції „Слуга народу“, щодо підтримки або непідтримки певних законопроектів, що Президент вжив таку форму. Щодо дискусії взагалі про розпуск... я думаю, що зараз для країни парламент важливий в такий важкий момент, ми це вчора побачили, що бюджет голосується більшістю фракцій ВР...”.

За його словами, питання розпуску відкрите.

“Ми розуміємо, що Конституційних підстав немає”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія впевнений, що Президент України Володимир Зеленський має перезавантажити Верховну Раду, якщо буде системне непорозуміння з власною фракцією.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський готовий розпустити парламент у випадку, якщо не побачить підтримки від партії “Слуга народу”.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не розпустить парламент, поки він буде голосувати за важливі законопроекти та не буде лобіювати інтереси олігархів.

Українські Національні Новини

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